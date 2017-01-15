Кадыров сообщил о задержании в Чечне особо опасного террориста

В Чечне задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, которому удалось скрыться во время спецоперации в Курчалоевском районе. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым», — написал Кадыров. По его словам, задержанный дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия.