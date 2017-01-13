Чеченские силовики нашли боевиков перед спецоперацией через WhatsApp

На след экстремистов, ликвидированных в Чечне в среду, 11 января, удалось выйти в том числе благодаря вскрытию их переписки в WhatsApp, где у боевиков была своя группа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Работа по выявлению бандитов, скрывавшихся в Шалинском и Курчалойском районах, была активизирована после нападения боевиков на полицейских в прошлом месяце. 18 декабря 2016 года четверо боевиков убили в Октябрьском районе Грозного полицейского и, завладев его табельным оружием и автомобилем, попытались скрыться, но в ходе преследования были ликвидированы. На следующий день в Старопромысловском районе города после нападения на сотрудника трое боевиков были убиты, еще несколько задержаны. Они и вывели правоохранителей на своих сообщников.

О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но из их переписки в WhatsApp, где у экстремистов была своя группа.

К проведению операции, начавшейся в ночь на 11 января, силовики тщательно подготовились. Селение Цоци-Юрт, где, по оперативным данным, скрывались боевики, было заблаговременно взято в оцепление. Тем не менее боевикам удалось оказать ожесточенное сопротивление.

В итоге ликвидированы четверо экстремистов, задержаны более 20 их сообщников. От рук бандитов погибли два бойца Росгвардии. Бандиту по имени Имран, который, по некоторым данным, является лидером группы, удалось вырваться из окружения и уйти в горы. В МВД заверили, что он будет пойман.

В числе организаторов группы, как выяснилось, оказались близкие родственники ликвидированного 10 лет назад одного из самых жестоких полевых командиров Исы Мускиева. Он и его подчиненные, по данным правоохранительных органов, убили 102 человека, в том числе 84 мирных жителя.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя итоги спецоперации, выразил уверенность, что ликвидированная группа была тесно связана с «Исламским государством». Организация включена в список террористических, за сотрудничество с которыми предусмотрена уголовная ответственность. Установлены личности всех бандитов.