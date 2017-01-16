Кадыров назвал главную задачу ликвидированной группы бандитов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что главной задачей ликвидированной 11 января группы бандитов был захват танковой части и нападение на поселок Ханкала. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчерашний задержанный говорил, что их задачей было убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД. У них была поставлена задача в последующем захватить танковую часть, оттуда открыть огонь на Ханкалу и потом напасть на Ханкалу», — сказал Кадыров, добавив, что «они верили в свои иллюзии».

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По словам главы республики, большинство задержанных молодых людей из обеспеченных семей.

Как отметил Кадыров, идеологи террористов выбирали для вербовки молодых людей, чьи отцы и братья каким-то образом были причастны к террористическим группировкам.

«На мой взгляд, они очень хорошо поработали. Несмотря на работу, которую мы ведём, им удалось переубедить столько молодёжи и они готовы были пойти на верную смерть непонятно за какую идею», — сказал глава Чечни.

11 января в Курчалоевском районе была проведена спецоперация. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре боевика были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать. Личности ликвидированных экстремистов установлены. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов.