СМИ сообщили о нападени боевиков на росгвардейцев в Чечне

Шесть террористов-смертников уничтожены в Чечне в результате попытки нападения на воинскую часть Росгвардии в Чеченской Республике. Об этом в пятницу, 24 марта, РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«Шесть боевиков уничтожено, по предварительным данным. Они являлись террористами-смертниками», — сказал собеседник агентства.

При этом еще двоим нападавшим удалось скрыться, уточняет ТАСС. По информации агентства, в настоящее время уточняются потери Росгвардии, на территории войсковой части введен режим полной боевой готовности.

Как отмечает «Кавказский узел», группа вооруженных лиц обстреляла контрольно-пропускной пункт полка Росгвардии в районном центре Наурская. «Нападение на расквартированный в Наурской полк Нацгвардии произошло около двух часов ночи 24 марта. В ходе перестрелки уничтожены несколько бандитов, есть пострадавшие из числа военнослужащих. Пока нет ясности, кто стоял за этим нападением», — заявил источник агентства.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента России Владимира Путина 5 апреля 2016 года. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.

