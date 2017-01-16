В Чечне за неделю задержали более 60 связанных с ИГ боевиков

Более 60 участников бандподполья, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), были задержаны в Чечне с начала прошлой недели. Об этом в понедельник, 16 января, источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сообщил ТАСС.

«В ходе спецоперации сотрудники республиканского МВД и управления Федеральной службы войск Росгвардии выявили и нейтрализовали разветвленную сеть экстремистов, закупавших и хранивших оружие, готовящих теракты на территории СКФО и вербовавших молодежь в ИГ», — сказал он.

По словам источника, четверо бандитов были убиты при оказании вооруженного сопротивления силовикам. Источник добавил, что участники ликвидированной в Чечне сети ИГ готовили ряд резонансных преступлений на Северном Кавказе. С задержанными проводятся следственные мероприятия.

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15 января стало известно, что в Чечне задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, которому ранее удалось скрыться во время спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района.

11 января в Курчалоевском районе была проведена спецоперация по ликвидации боевиков. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре боевика были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать. Среди сотрудников правоохранительных органов погибли два человека.