СМИ сообщили о пропаже бойца Росгвардии в Чечне

В Чечне пропал сержант Росгвардии, проходивший службу в воинской части в станице Наурская. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает портал 47news.ru.

На сайте отмечается, что информация об исчезновении мужчины поступила в полицию накануне. Известно, что он уроженец Соснового бора (Ленинградская область). Вероятнее всего, мужчина служил по контракту.

В пресс-службе Росгвардии «Ленте.ру» заявили, что подтвердить информацию о пропаже сержанта пока не могут — в настоящее время сведения уточняются.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента России Владимира Путина 5 апреля 2016 года. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН.