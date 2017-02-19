Сотрудники Росгвардии со стрельбой задержали участника массовой драки в Москве

Пьяный участник массовой драки на западе Москвы был задержан сотрудником Росгвардии с помощью табельного оружия, сообщается на сайте ведомства.

Сообщение о драке на улице Инициативной сотрудники группы задержания получили рано утром в воскресенье, 19 февраля. На месте во время проверки документов один из подозреваемых оттолкнул от себя силовика, сел в автомобиль и попытался скрыться. При этом он едва не наехал на преградившего ему путь сотрудника Росгвардии.

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При попытке задержать преступника военнослужащий сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия, а затем открыл огонь по колесам машины. Однако подозреваемый попытался скрыться в парковой зоне, выключив фары автомобиля, где в итоге и был обнаружен силовиками.

«Задержанным оказался 36-летний москвич, который находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают в ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

28 января сообщалось, что сотрудник Росгвардии, патрулировавший улицы поселка Битца Московской области, ранил из табельного оружия мужчину, атаковавшего его сослуживца.

Федеральная служба войск Национальной гвардии была образована 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина.