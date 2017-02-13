Силовики освободили взятую сыном в заложницы жительницу Белгородской области

Полиция при поддержке бойцов Росгвардии освободила заложницу в Белгородской области. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В результате операции был задержан 26-летний мужчина, удерживавший в заложницах свою мать 1971 года рождения. По данным правоохранителей, молодой человек, «предположительно, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

Ранее 13 февраля сообщалось, что в Губкине Белгородской области неизвестный взял в заложники несколько человек в квартире жилого дома. По информации местных СМИ, подозреваемый страдает наркозависимостью.

В начале месяца силовики освободили 13-летнюю девочку в Омске. Ее насильно удерживал наркоман. Мужчина угрожал девочке ножом и требовал дозу запрещенного препарата.