В Омске освободили взятую в заложники ради наркотиков девочку

В Омске сотрудники полиции освободили взятую в заложники девочку-подростка. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Нападение произошло утром в среду, 1 февраля. «В частный дом, где находились 13-летняя девочка и ее бабушка, ворвался неизвестный мужчина. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу, несовершеннолетняя была захвачена в заложники. Угрожая ножом, злоумышленник требовал передать ему наркотики», — отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии прибыли на место происшествия после звонка девочки. Они обезвредили злоумышленника и освободили школьницу. В настоящее время с девочкой и ее бабушкой работают психологи.

Задержанный был доставлен в полицию. Сообщается, что это неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1975 года рождения.

Как сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета, после освобождения из мест лишения свободы он проживал в селе Надеждино Омского района. 31 января он приехал в Омск и поселился в гостинице, неподалеку от дома потерпевших. «Предположительно, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера, расположенного на втором этаже, спрыгнув на землю, и проследовал в первый попавшийся дом», — говорится в сообщении.

В ходе обыска в его номере обнаружили бутылки с алкоголем, а также шприц с неизвестным веществом.

Возбуждено уголовное дело о захвате заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.