Росгвардия задержала открывшего стрельбу разбойника в Балашихе

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу после неудачной попытки разбойного нападения на офис коммунальной конторы в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 9 февраля, говорится в сообщении регионального управления ведомства, направленном в редакцию «Ленты.ру».

Неизвестный около 18 часов ворвался в помещение управляющей компании и угрожая оружием потребовал отдать ему выручку из кассы. «В 17:48 на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны. К тому моменту подозреваемый произвел несколько выстрелов. Бойцы Росгвардии задержали его и разоружили», — уточнили в пресс-службе управления.

У подозреваемого изъяты два пистолета: ТТ и пистолет, схожий по конструкции с наганом, приспособленный под стрельбу боевыми патронами. Личность задержанного установлена — это 55-летний местный житель.

В декабре был задержан мужчина, пытавшийся захватить заложников в банковском отделении подмосковного Орехово-Зуево с муляжом бомбы. Он пригрозил взорвать банк, если ему не дадут деньги. Сотрудники кредитного учреждения успели нажать на тревожную кнопку. Подозреваемый во время задержания успел воткнуть нож себе в горло.