В Орехово-Зуево охранник задержал пытавшегося захватить банк

Мужчина, пытавшийся захватить заложников в банковском отделении подмосковного Орехово-Зуево с муляжом бомбы, обезврежен. Об этом во вторник, 27 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Мужчина, заявивший, что у него пояс смертника, сразу же был обезврежен охранником банка», — сообщил собеседник агентства.

По данным телеканала «360», злоумышленник вошел в банк и передал кассиру записку, в которой сообщалось, что у него при себе взрывчатка. Неизвестный пригрозил взорвать банк, если ему не дадут деньги. Сотрудники финорганизации успели нажать на тревожную кнопку. По данным издания, подозреваемый успел воткнуть нож себе в горло.

Ранее в тот же день в Москве мужчина, взявший в заложники женщину в квартире дома на Ельнинской улице в Москве и ранивший из ружья пять человек, в том числе трех полицейских, покончил с собой.

По информации источника «Ленты.ру» в силовых структурах, мужчина стрелял из собственного охотничьего ружья. В МВД в свою очередь сообщили, что он подозревается в совершении грабежа. Обстреляв полицейских и коммунальныйх работников, злоумышленник скрылся в одной из квартир в том же доме, однако прибывшие на место силовики не сразу обнаружили его. Позднее выяснилось, что он пробрался в соседнюю квартиру, где взял в заложники женщину.