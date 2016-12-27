Захвативший банк в Подмосковье обещал покончить с собой из-за банкротства

Захвативший отделение банка в подмосковном Орехово-Зуеве мужчина обещал покончить с собой, если ему не снизят ставку по кредиту. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в 10:30 мск в одно из кредитных учреждений Орехово-Зуева вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту», — сообщила Волк.

По данным агентства, мужчина облил себя бензином, обещал поджечь себя и взорвать банк из-за своей неплатежеспособности по ипотеке.

Задержанный полицейскими и сотрудниками Росгвардии подозреваемый успел нанести себе ножевое ранение. «Мужчина доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка», - отметила Волк.

Ранее в тот же день покончил с собой во время штурма мужчина, ранивший пять человек в квартире на Ельнинской улице в Москве. Накануне мужчину по его месту жительства пытались задержать сыщики ОМВД по району Крылатское по подозрению в грабеже. Он открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб. После этого он взял в заложники соседку. Спустя несколько часов перед штурмом он свел счеты с жизнью.