Стали известны подробности захвата заложницы в Москве

Покончивший с собой во время штурма на Ельнинской улице в Москве мужчина разыскивался полицией за нападение на ночной клуб. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оперативники ОМВД Крылатское прибыли в адрес, где, по их данным, проживало лицо, причастное к совершению разбойного нападения на один из ночных клубов столицы. Когда сотрудник коммунальной службы, вызванный полицейскими, пытался вскрыть дверь в квартиру, злоумышленник открыл стрельбу», — рассказал собеседник издания.

Источник уточнил, что один из сыщиков и коммунальщик получили ранения в спину, еще двое оперативников — в ноги. Также легкое ранение получил еще один сотрудник коммунальной службы.

После того как преступнику удалось ранить полицейских, он попал в соседскую квартиру, где захватил в заложники пожилую москвичку. Спустя несколько часов мужчина покончил с собой. Женщина не пострадала.

По данным источника, подозреваемый вел огонь, а позднее свел счеты с жизнью при помощи охотничьего ружья «Сайга». По другим данным он также использовал травматический пистолет «Оса».

О личности подозреваемого известно, что он разведен, имеет несовершеннолетних детей, в прошлом занимался культуризмом.

Операция по задержанию злоумышленника готовилась около восьми часов. Были задействованы полицейские, бойцы Росгвардии, снайперы, сотрудники МЧС и представители СКР.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».