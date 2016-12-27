Ранивший пять человек в Москве стрелок скрылся

Полицейские и сотрудники Росгвардии пока не смогли обнаружить неизвестного, ранившего из охотничьего ружья пятерых человек на западе Москвы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

Силовики, по данным информагентства, взломали дверь одной из квартир жилой девятиэтажки номер 22 на Ельнинской улице, в которой, как предполагалось, укрылся злоумышленник, однако его там не оказалось. В настоящее время проводится поквартирный обход жилого дома, а также обследуются подвал и технический этаж. Личность преступника установлена.

Ранее 27 декабря сообщалось, что при задержании подозреваемый в грабеже открыл стрельбу из охотничьего ружья, ранив трех оперативных сотрудников угрозыска и двух работников жилищной аварийной службы. Четверо пострадавших были госпитализированы, пятому оказали медпомощь на месте, о характере ранений и состоянии здоровья раненых не сообщается. Согласно предварительным данным, стрелок может быть местным жителем.