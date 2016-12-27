Предполагаемый грабитель ранил троих полицейских в Москве

Неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья на западе Москвы, ранены пять человек, в том числе трое полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 27 декабря возле доме номер 22 на Ельнинской улице, причиной стала бытовая ссора. По предварительным данным, оружие зарегистрировано на стрелявшего. Злоумышленник сначала ранил двоих гражданских, 22 и 26 лет, а после того, как по вызову приехал наряд полиции, который попытался вступить с ним в переговоры, начал стрелять и по ним.

В то же время в пресс-службе столичного главка МВД рассказали ТАСС, что мужчина подозревается в совершении преступления. «При проведении оперативных мероприятий в ходе задержания подозреваемого в грабеже последний оказал сопротивление и ранил троих сотрудников полиции, которые направлены в медучреждение». — сообщили в ведомстве.

Также там добавили, что подозреваемый укрылся в квартире седьмом этаже девятиэтажного доме на Ельнинской улице. В настоящее время место происшествия оцеплено, полиция пытается задержать преступника, для этого вызваны дополнительные наряды силовиков и Росгвардия.