Ранивший из ружья пять человек москвич покончил с собой

Мужчина, взявший в заложники женщину в квартире дома на Ельнинской улице в Москве и ранивший из ружья пять человек, в том числе трех полицейских, покончил с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Захваченная им женщина освобождена, добавляет ТАСС.

Операция по задержанию злоумышленника готовилась около восьми часов. Были задействованы полицейские, бойцы Росгвардии, снайперы, сотрудники МЧС и представители СКР.

В Следственном комитете ранее подтвердили данные о том, что мужчина ранил трех полицейских, проводивших обыски в жилом доме по улице Ельнинской, и находившихся рядом двух работников коммунальных служб. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

По информации источника «Ленты.ру» в силовых структурах, мужчина стрелял из собственного охотничьего ружья. В МВД в свою очередь сообщили, что он подозревается в совершении грабежа. Обстреляв полицейских и коммунальщиков, злоумышленник скрылся в одной из квартир в том же доме, однако прибывшие на место силовики не сразу обнаружили его. Позднее выяснилось, что он пробрался в соседнюю квартиру, где взял в заложники женщину.