Мужчина захватил несколько человек в заложники под Белгородом

В Губкине Белгородской области неизвестный взял в заложники несколько человек в квартире жилого дома. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«В настоящее время наши сотрудники ведут переговоры со злоумышленником. Точное количество заложников пока неизвестно (…). Делается все необходимое, чтобы разрешить ситуацию мирным путем», — сообщили в ведомстве.

По данным регионального издания «БелПресса», подозреваемый страдает наркозависимостью.

Ранее в феврале сотрудник полиции и Росгвардии освободили взятую в заложники омскую школьницу. Нападение было совершено наркозависимым местным жителем, судимым за ряд имущественных преступлений. Он угрожал расправиться с 13-летней девочкой, если ему не предоставят дозу наркотиков.