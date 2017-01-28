Боец Росгвардии прострелил ногу вооруженному «розочкой» правонарушителю

Сотрудник Росгвардии, патрулировавший улицы поселка Битца Московской области, ранил из табельного оружия мужчину, атаковавшего его сослуживца. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело, сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

Силовики, следившие за порядком в ночь на субботу, 28 января, увидели, как трое неизвестных избивают мужчину. Патруль подъехал к месту драки, но злоумышленники попытались скрыться. Преследуя их, боец Росгвардии сделал два предупредительных выстрела.

После этого один из правонарушителей поднял с земли бутылку и разбил ее. Вооружившись «розочкой», он напал на гвардейца и поранил ему руку. Сослуживец пострадавшего в ответ дважды выстрелил в сторону злоумышленника, попав ему в левую ногу.

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О состоянии раненого сотрудника правоохранительных органов и подозреваемого не сообщается.

В конце декабря прошлого года в поселке Роговское Новой Москвы было совершено нападение на патруль вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший на вызов о драке. В ходе разбирательства у силовиков отобрали оружие и обстреляли из него же. Один гвардеец был убит на месте, второго ранили, но он выжил. По данному делу арестованы пять подозреваемых.