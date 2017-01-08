Ранивший бойцов Росгвардии москвич был пьян и стрелял из чужого ружья

Мужчина, стрелявший на юго-востоке Москвы в сотрудников Росгвардии, был пьян. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили «Ленте.ру» в главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

«Экспертами установлено, что 25-летний стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы преступления устанавливаются», — сказал источник.

По его словам, оружие, из которого велся огонь, изъято с места преступления. Это гладкоствольное помповое ружье, зарегистрированное на другого человека. Оно не значилось в лицензионной базе Росгвардии. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Где он взял ружье — предстоит выяснить.

Ранее стало известно, что мужчину, устроившего стрельбу, зовут Сергей Остапенко. Оружие он перевозил в футляре от гитары. Сообщается, что он застрелил своего соседа Сергея Орехова, а потом напал на силовиков Николая Маркина и Александра Багацкого, прибывших по сигналу о стрельбе. После этого Остапенко покончил с собой. По некоторым данным, он лишился лицензии на оружие из-за алкоголизма.