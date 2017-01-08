Подозреваемый в убийстве мужчины в Москве застрелился при задержании

На юго-востоке Москвы неизвестный в камуфляжной форме застрелил из охотничьего ружья мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Сообщение о происшествии на улице Васильцовский Стан поступило на пульт дежурного в воскресенье, 8 января, в 06:30. Неизвестный выстрелил в мужчину, после чего скрылся.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился», — цитирует РИА Новости дежурного офицера.

По его словам, пострадавших среди полицейских и граждан нет. В то же время РЕН ТВ сообщает, что один из сотрудников МВД получил ранение.

Также телеканалу стало известно, что сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего мужчины. Сергей Остапенко — был убит выстрелом в голову, отмечает Regnum.