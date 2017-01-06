Мужчина устроил стрельбу в центре Краснодара и покончил с собой

Житель Краснодара устроил стрельбу в подземном переходе в центре города. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

В ведомстве пояснили, что 58-летний мужчина целился в свою 49-летнюю знакомую. Он выстрелил в нее три раза, а после покончил с собой. Женщина в результате нападения не пострадала.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

4 января в Москве пьяный мужчина открыл огонь из охотничьего карабина «Сайга» в подъезде многоэтажного дома. Злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).