Пьяная женщина зарезала родственницу на юго-востоке Москвы

В Москве пьяная женщина зарезала родственницу во время ссоры. Об этом сообщается во вторник, 3 января, на сайте главного управления Следственного комитета России по городу.

Убийство произошло в квартире одного из жилых домов на улице Борисовские пруды на юго-востоке столицы 2 января. По версии следователей, 51-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни поссорилась со своей 49-летней родственницей и нанесла ей удар ножом.

Потерпевшая скончалась на месте. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство»).

Подозреваемая была задержана, она признала свою вину.

В конце декабря в квартире дома на юго-западе Москвы было обнаружено тело десятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти. Вину в преступлении признал задержанный 17-летний брат погибшего.

По некоторым данным, у подозреваемого возник конфликт с матерью. Младший брат заступился за нее, после чего старший задушил его пакетом и скрылся. Всего в семье было трое детей.