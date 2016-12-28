В Москве задержали подозреваемого в убийстве десятилетнего брата

В Москве по подозрению в убийстве младшего брата задержан 17-летний подросток. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Во время допроса молодой человек признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Следствие установило, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей.

Тело десятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из жилых домов на юго-западе Москвы 27 декабря. Ребенок был задушен, от полученных повреждений он скончался.

По некоторым данным, у подозреваемого возник конфликт с матерью, и когда младший брат заступился за нее, старший задушил его пакетом и скрылся. Всего в семье было трое детей.