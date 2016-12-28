На юго-западе столицы юноша задушил десятилетнего брата

В квартире одного из жилых домов на юго-западе Москвы обнаружили тело десятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР). По подозрению в убийстве разыскивается 17-летний юноша.

Преступление произошло во вторник, 27 декабря, в квартире дома на Ломоносовском проспекте. «От полученных повреждений мальчик скончался на месте», — рассказали следователи. По информации источника в правоохранительных органах, мальчик был задушен.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый в совершении преступления — брат погибшего. У него с матерью произошел конфликт, младший ребенок решился вступиться за женщину. Тогда юноша задушил того пакетом, после чего скрылся. Всего в семье было трое детей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»).