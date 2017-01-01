Житель Ингушетии зарезал своего соседа-журналиста

В Ингушетии убит пресс-секретарь администрации Сунженского района, автор спортивных программ Амир Кокурхоев. Об этом сообщает «Интерфакс».

На 27-летнего журналиста, когда он возвращался домой, напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству. Пострадавший скончался в реанимации.

Как сообщил представитель следственного управления Следственного управления России по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По его словам, следователи установили личность подозреваемого, в настоящее время принимается комплекс мер по установлению его местонахождения и задержания.

Собеседник агентства добавил, что убийство не связано с его журналистской деятельностью. «Преступление, скорее всего, совершено на бытовой почве», — отметил он.