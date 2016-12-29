В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее пятилетнего сына

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали ранее судимого 34-летнего жителя Тульской области по подозрению в убийстве 46-летней женщины и ее пятилетнего сына. Об этом в четверг, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Елена Фокина.

«Задержанный полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении мужчины под стражу», — сказала Фокина.

По данным источника в правоохранительных органах, убийца сожительствовал с убитой и ребенком. По основной версии, мужчина совершил преступление из ревности.

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Ранее 29 декабря стало известно, что женщина и ее пятилетний сын найдены мертвыми в квартире одного из жилых домов в городе Королеве (Московская область).

В региональном управлении СКР отметили, что 27 декабря в правоохранительные органы города Королева обратились представители местного дошкольного учреждения с информацией о том, что их воспитанник, 5-летний местный житель, с 19 декабря не посещает детский сад.

В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери были обнаружены в квартире по их постоянному месту регистрации с признаками насильственной смерти.

По некоторым данным, тела были обнаружены в ванной. По предварительным данным, мальчик умер из-за перелома височной кости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).