В Королеве возбудили дело об убийстве матери и пятилетнего сына

Женщина и ее пятилетний сын найдены мертвыми в квартире одного из жилых домов в городе Королев (Московская область). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«27 декабря в правоохранительные органы города Королев обратились представители местного дошкольного учреждения с информацией о том, что их воспитанник, 5-летний местный житель, с 19 декабря не посещает детский сад», — говорится в сообщении.

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В региональном управлении СКР отмечают, что в тот же день тела ребенка и его 46-летней матери были обнаружены в квартире по их постоянному месту регистрации с признаками насильственной смерти.

Как сообщает телеканал «360», тела были обнаружены в ванной. По предварительным данным, мальчик умер из-за перелома височной кости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

26 декабря тело семилетней девочки с признаками падения с высоты было обнаружено на улице Борисовка в подмосковных Мытищах. По данным источника в правоохранительных органах, ребенка из окна выбросила собственная мать.