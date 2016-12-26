Выбросившего годовалого сына из окна мужчину арестовали в Подмосковье

Щелковский суд Московской области удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца Максима Безрукова, который сбросил своего годовалого ребенка с балкона восьмого этажа. Об этом телеканалу «360» сообщила в пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Пока срок нахождения под стражей определен в два месяца — до 24 февраля.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по показаниям родственников, мужчина страдает расстройством психики, хотя на учете у врачей не состоит. Ему назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Сам он о произошедшем ничего не помнит.

Как рассказала «Ленте.ру» Елена Фокина, старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области, ночью 24 декабря 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана на руки своего годовалого сына, быстрым шагом вышел на балкон и скинул малыша с восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений ребенок скончался.

