В Москве подозреваемый в убийстве ранил двух полицейских перед суицидом

Два столичных полицейских госпитализированы с ранениями, полученными при задержании подозреваемого в убийстве. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

«Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР сообщили, что по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Ранее 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный в камуфляжной форме застрелил мужчину из охотничьего ружья. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в стражей порядка.

Изначально сообщалось, что среди пострадавших полицейских и гражданских лиц нет.