СМИ узнали подробности о личности предполагаемого московского стрелка-убийцы

Подозреваемым в убийстве москвича и посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии оказался 26-летний Сергей Остапенко. Об этом сообщает в воскресенье, 8 января, газета «Московский комсомолец».

По данным издания, Остапенко застрелил из помпового ружья своего 43-летнего соседа Сергея Орехова. Подозреваемый якобы пытался отобрать у москвича кредитку и узнать пин-код карточки, чтобы снять наличные. Оружие он переносил в футляре от гитары. На сигнал о стрельбе прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Как пишет издание, Остапенко несколько раз выстрелил в силовиков, ранив бойца Николая Маркина и Александра Багацкого, а после покончил с собой. От тяжких увечий правоохранителей спасли бронежилеты.

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Остапенко, по версии газеты, лишился права пользования лицензионным разрешением на оружие из-за алкоголизма, от которого он лечился в одной из клиник в 2013 году. Перед новогодними праздниками, по словам знакомых мужчины, от него ушла жена.

По версии kp.ru, Сергей Остапенко несколько лет назад увлекся огнестрельным оружием и стрельбой. В конце 2015 года он устроился инструктором в подмосковный стрелковый клуб «Калибр».

«О Сергее могу сказать только хорошее: позитивный, положительный, культурный человек. Единственное — рассеянный. Знаете, иногда мог опоздать, иногда свет в тире забывал на ночь выключить. По этой причине мы месяца три назад договор с ним расторгли», — рассказал изданию бывший работодатель Остапенко Иван Королев.

По словам управляющего клубом, у подозреваемого не было проблем с психикой, на руках имелись все необходимые справки об удовлетворительном состоянии его здоровья. Со слов собеседника kp.ru, мужчина был женат второй раз. Молодую семью содержала в основном супруга, трудоустроенная в секретариате одного из столичных судов. Также материальную поддержку паре оказывала мать Остапенко.

Ранее 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный в камуфляжной форме застрелил мужчину из охотничьего ружья. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в стражей порядка, после чего свел счеты с жизнью.