Пятый участник нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве отправлен под арест

Щербинский суд Москвы арестовал пятого участника нападения на сотрудников Росгвардии, совершенном в Новой Москве 29 декабря прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 10 января.

Мера пресечения сроком до 28 февраля избрана в отношении Артема Бойко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

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Четверо сообщников Бойко были арестованы 31 декабря. Речь идет о Евгении Сазонове, Дмитрии Бойко, Юрии Власове и Максиме Попове. После нападения сообщалось о задержании восьми человек, которых также подозревают к серии ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия. По сообщению Следственного комитета, они сознались в преступлении в отношении бойцов Росгвардии.

Нападение было совершено вечером 29 декабря в поселке Роговское. Патруль вневедомственной охраны прибыл на вызов о драке. Преступники в ходе разбирательства напали на сотрудников Росгвардии и завладели двумя пистолетами-пулеметами «Кедр» и пистолетом Макарова. Открыв стрельбу из захваченного оружия по бойцам, они скрылись. В результате один росгвардеец был убит на месте, второй получил тяжелые ранения. Его госпитализировали и прооперировали.