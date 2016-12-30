СМИ узнали о криминальном прошлом задержанных за нападение на росгвардейцев

Восемь человек, задержанных по подозрению в нападении на сотрудников управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии в Новой Москве, по данным следствия, совершили ряд преступлений в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанные лица являются жителями разных регионов России и входят в организованную группу. Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия», — пояснил собеседник агентства.

Источник рассказал, что задержать банду удалось по горячим следам благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и полиции.

Нападение произошло вечером в четверг, 29 декабря, в поселке Роговское в ТиНАО Москвы. Патруль вневедомственной охраны прибыл на вызов о драке. Преступники в ходе разбирательства напали на сотрудников и завладели двумя пистолет-пулеметами «Кедр» и пистолетом Макарова. Открыв стрельбу из захваченного оружия по бойцам, они скрылись.

В результате нападения один боец был убит на месте, второй получил тяжелые ранения, доставлен в больницу и прооперирован.

Для поимки бандитов в городе был введен план «Сирена». Вскоре восемь подозреваемых были задержаны. Табельное оружие наряда изъято.

По факту нападения на бойцов Росгвардии возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»).