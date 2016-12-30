Возбуждено уголовное дело по факту расстрела бойцов Росгвардии

По факту нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. Дело расследуется по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Санкция 317-й статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается причастность задержанных к преступлению и роль каждого из них, а также идет поиск других возможных соучастников нападения.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего в настоящее время задержаны восемь человек. Они доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.

Задержанными оказались выходцы из Средней Азии.

Нападение произошло вечером в четверг, 29 декабря, в поселке Роговское в ТиНАО Москвы. Патруль вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на вызов о драке. Преступники в ходе разбирательства напали на сотрудников и завладели двумя пистолет-пулеметами «Кедр» и пистолетом Макарова. Открыв стрельбу из захваченного оружия по бойцам Росгвардии, они скрылись. Для поимки бандитов в городе был введен план «Сирена».

В результате нападения один боец был убит на месте, второй получил тяжелые ранения и доставлен в больницу. Источник сообщил, что угрозы жизни сотрудника в настоящее время нет.

Табельное оружие наряда изъято, оно находится в территориальном отделе полиции.

