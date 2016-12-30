Задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов Росгвардии в Новой Москве

Все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками столичной полиции совместно с Росгвардией в ходе оперативных мероприятий задержано четверо подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО города Москвы. Табельное оружие наряда находится в территориальном отделе полиции», — отметили в пресс-службе главка.

Задержание, по словам источника «Ленты.ру», произошло недалеко от места происшествия. Второй сотрудник Росгвардии, получивший ранение при нападении, скончался в больнице.

На место происшествия выехало руководство столичной полиции, включая начальника главка Олега Баранова, уточняет «Интерфакс».

Источник «Ленты.ру» также рассказал обстоятельства нападения. По его словам, патруль вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на вызов о драке. В ходе разбирательств на сотрудников МВД напали трое выходцев из Средней Азии. Они завладели двумя пистолет-пулеметами «Кедр» и пистолетом Макарова, после чего открыли стрельбу из захваченного оружия по бойцам Росгвардии и скрылись.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что нападение произошло в поселке Роговское. Всего, по его словам, преступники застрелили на месте одного бойца Росгвардии и тяжело ранили второго. Для поимки бандитов в городе был введен план «Сирена».