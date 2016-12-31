Подозреваемые в атаке на бойцов Росгвардии арестованы

Четверо подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии, совершенном в Новой Москве, заключены под стражу до 28 февраля 2017 года. Соответствующее решение в субботу, 31 декабря, принял Щербинский суд Москвы, передает ТАСС.

Речь идет о Евгении Сазонове, Дмитрии Бойко, Юрии Власове и Максиме Попове. Все они обвиняются по статьям 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Власов также проходит обвиняемым по статье 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), отмечает Агентство городских новостей «Москва».

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В пятницу появилась информация о задержании восьми человек, подозреваемых в атаке на бойцов Росгвардии. Позднее в тот же день стало известно, что они дали признательные показания.

Нападение было совершено вечером 29 декабря в поселке Роговское в ТиНАО Москвы. Патруль вневедомственной охраны прибыл на вызов о драке. Преступники в ходе разбирательства напали на сотрудников Росгвардии и завладели двумя пистолетами-пулеметами «Кедр» и пистолетом Макарова. Открыв стрельбу из захваченного оружия по бойцам, они скрылись. В результате один росгвардеец был убит на месте, второй получил тяжелые ранения. Его госпитализировали и прооперировали.