Подозреваемые в расстреле бойцов Росгвардии признали свою вину

Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве признались в содеянном. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России (СКР).

«Все причастные к совершению преступления установлены и задержаны. В настоящее время с ними проводится комплекс следственных действий. При допросе они дали признательные показания», — говорится в сообщении.

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В ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее 30 декабря стало известно, что восемь человек, задержанные по подозрению в нападении на сотрудников Росгвардии, по данным следствия, совершили ряд преступлений в столичном регионе.

Нападение произошло вечером в четверг, 29 декабря, в поселке Роговское в ТиНАО Москвы. Патруль вневедомственной охраны прибыл на вызов о драке. Преступники в ходе разбирательства напали на сотрудников и завладели двумя пистолетами-пулеметами «Кедр» и пистолетом Макарова. Открыв стрельбу из захваченного оружия по бойцам, они скрылись.

В результате нападения один росгвардеец был убит на месте, второй получил тяжелые ранения, доставлен в больницу и прооперирован.