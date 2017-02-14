Мужчина захватил заложников и открыл стрельбу по полиции в Кемеровской области

В городе Таштагол Кемеровской области проводится спецоперация по обезвреживанию мужчины, который заявил о захвате заложников. Об этом «Интерфаксу» во вторник, 14 февраля, сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подозреваемый сам сообщил стражам порядка, что взял людей в заложники. Требования он не выдвигал. Мужчина забаррикадровался в доме и стал отстреливаться от полиции. О пострадавших пока не сообщается.

1 февраля стало известно о том, что в Омске сотрудники полиции освободили взятую в заложники девочку-подростка.

Неизвестный мужчина ворвался в частный дом и захватил в заложники 13-летнюю девочку. Угрожая ножом, злоумышленник требовал передать ему наркотики. Прибывшие на место событий сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обезвредили злоумышленника и освободили школьницу.