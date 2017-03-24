После гибели шести росгвардейцев в Чечне возбудили дело

По факту нападения на воинскую часть Росгвардии, расположенную в Наурском районе Чечни, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Расследование ведется по статьям 317, 208, 222 и 226 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих, участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом, незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни).

Атака была совершена в ночь на 24 марта: группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части Национальной гвардии. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, на телах двух из них были обнаружены пояса смертников, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В пресс-службе Росгвардии рассказали о гибели шести военнослужащих. Источники также сообщили о том, что при нападении пострадали еще трое военных.

Силовые ведомства имен погибших и пострадавших не называли, однако они перечислены в сводке, опубликованной на странице «Росгвардия ФСВНГ» во «ВКонтакте» (неофициальное сообщество Росгвардии). Из документа следует, что погибли сержант Амин Алиев (1983 года рождения), старшина Анатолий Ермолаев (1981), младший сержант Дмитрий Гурад (1989), младший сержант Ильдус Кукчубаев (1985), ефрейтор Заурбек Акбиев (1991) и рядовой Арсен Рамазанов (1987).

Среди пострадавших оказались майор Евгений Сваинов (1975), старший лейтенант Владимир Серов (1972) и рядовой Рамазан Иманалиев (1991).