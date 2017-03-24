Росгвардия назвала число погибших при нападении в Чечне бойцов

При нападении на военный городок в Чечне погибли шесть военнослужащих Росгвардии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 марта.

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», — рассказали в пресс-службе.

Источник агентства ТАСС уточнил, что при нападении были ранены трое военнослужащих.

Агентство РИА Новости отмечает, что атаке подвергся 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии, расквартированный в райцентре Наурская. Ранены, по данным источника агентства, дальномерщик, командир инженерно-саперной батареи и заместитель командира батареи.

В Росгвардии сообщили, что в ночь на 24 марта, около 02:30, группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию городка воинской части Национальной гвардии. «Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло», — заключили в Росгвардии.

В настоящее время район блокирован.

Ранее 24 марта со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет появились сообщения об атаке боевиков в районе Наурской. В сообщении отмечалось, что на телах двух из шести боевиков, убитых при атаке городка, обнаружены пояса смертников.

