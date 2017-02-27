При самоподрыве смертника в Алжире ранения получили трое полицейских

Смертник совершил попытку теракта в центре Константины на северо-востоке Алжира. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил портал TSA Algerie со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, инцидент произошел вечером того же дня возле полицейского участка в районе Баб-эль-Кантара в 13-м округе. Террорист намеревался взорвать себя внутри здания, однако когда подошел к нему, силовики заметили его и открыли по нему огонь. Падая, нападавший успел активировать на себе пояс шахида. В результате взрыва трое полицейских были ранены. Сам смертник погиб.

Личность нападавшего установлена, по данным органов безопасности страны, ранее он участвовал в нападениях на стражей порядка.

26 февраля к югу от столицы Бахрейне, города Манама, на дороге было активировано самодельное взрывное устройство, когда рядом проезжал автобус с полицейскими. Пять силовиков получили ранения.