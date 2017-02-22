Получивший миллион фунтов компенсации боевик подорвался в Мосуле

Отпущенный британским правительством и получивший компенсацию в миллион фунтов стерлингов террорист подорвался в Ираке. Об этом сообщает The Independent.

Джамаль аль-Хариф, боевик «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), устроил теракт в деревне к югу от Мосула. Смертник находился в заминированном автомобиле. ИГ потвердило потери среди мирного населения и опубликовало фотографию улыбающегося исламиста. Власти Ирака пока не дали официальных комментариев.

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50-летний аль-Хариф был арестован США по подозрению в терроризме и был выпущен на свободу в 2004 году после апелляции к правительству Великобритании. В своем заявлении он обвинил британских агентов в негуманном обращении, после чего ему удалось получить выплату от властей королевства. Тони Блэр, тогдашний премьер-министр страны, подвергся жесткой критике за освобождение заключенного. «Очевидно, что все это время он представлял угрозу нашей безопасности»,—подчеркнул представитель консервативной партии Тим Лоутон.

По информации BBC, аль-Хариф, урожденный Рональд Фиддлер, принял ислам в 1990-х годах и переехал в Пакистан. По данным правительства, 850 человек покинули Британию в прошлом году, чтобы присоединиться к войне на Ближнем Востоке.

