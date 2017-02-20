В Ираке погиб американский военнослужащий

В Ираке в результате инцидента погиб военнослужащий США. Об этом сообщает Reuters.

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Точная причина его смерти неизвестна, командование американских сил в Ираке сообщает лишь, что она была вызвана небоевыми причинами. Сам инцидент произошел неподалеку от города Рамади, освобожденного от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) еще в марте 2016 года.

На данный момент на территории Ирака находятся более 5 тысяч американских военнослужащих. Преимущественно это бойцы спецназа, участвующие в отдельных операциях и обучающие солдат иракской армии и членов различных ополчений, и артиллеристы, обслуживающие системы, наносящие удары по боевикам. К настоящему моменту известно о гибели 26 американских военнослужащих.