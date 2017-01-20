Последнего содержавшегося в Гуантанамо россиянина отправили в ОАЭ

Гражданин России Равиль Мингазов, содержавшийся в тюрьме американской военной базы Гуантанамо, передан властям Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс- службу Пентагона.

Вместе с Мингазовым в ОАЭ отправлены еще двое узников Гуантанамо — Хаджи Вали Мухаммед и Яссим Касим Мохаммед Исмаил Касим. Один заключенный — Джабран аль-Катани — передан властям Саудовской Аравии.

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Мингазов был последним гражданином России, остававшимся в тюрьме в Гуантанамо. Власти РФ требовали его выдачи, отмечая, что официально обвинения ему так и не предъявлены.

В июле 2016 года США подтвердили, что намерены освободить россиянина из тюрьмы, где он провел около 14 лет. При этом в Пентагоне утверждали, что Мингазов не хочет возвращаться в Россию из-за опасений, что там он подвергнется уголовному преследованию.

Равиль Мингазов был арестован в Пакистане в 2002 году. По версии американских спецслужб, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане.Также в Пентагоне считали, что Мингазов может быть связан с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

В настоящее время в Гуантанамо остаются порядка 30 узников. Десяти из них вменяется терроризм, остальным обвинения не предъявлены, однако их освобождение признано слишком опасным.