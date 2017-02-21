Жертвами теракта в Пакистане стали пять человек

Трое террористов-смертников напали на здание суда в Пакистане, в результате взрыва погибло пять человек, 20 были тяжело ранены. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Джамаат-уль-Ахрара». Об этом сообщает Reuters.

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По словам Аджаза Кхана, главы полицейского департамента северо-западного округа Чарсадд, все нападавшие были вооружены гранатами и автоматами Калашникова. Один из террористов подорвал себя у входа в здание, двое других были убиты полицейскими прежде чем они смогли попасть внутрь. «Исламисты хотели уничтожить как можно больше людей», — заявил Кхан.

На прошлой неделе, связанная с «Талибаном» террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрара» объявила о начале боевых действий против пакистанских властей. Боевики атаковали храм Лал-Шахбаз в южной провинции Синд. Погибло 75 человек, десятки получили ранения. Ответственность взяло на себя одно из подразделений «Исламского государства».

Группировки «Талибан» и «Исламское государство» признаны в России террористическими организациями, их деятельность на территории страны запрещена.