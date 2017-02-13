В пакистанском Лахоре в результате взрыва погибли более 10 человек

В пакистанском городе Лахоре во время митинга произошел взрыв. Погибли более десяти человек, десятки получили ранения. Об этом 13 февраля сообщает Reuters.

Теракт произошел во время демонстрации работников местных предприятий химической и фармацевтической промышленности. «Похоже, взорвался смертник, но полиция все еще проводит расследование», — рассказал представитель правоохранительных органов провинции Пенджаб Найаб Хайдер. По его словам, подтверждена гибель двух высокопоставленных полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя связанная с «Талибаном» террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрара». В марте 2016 года она уже совершала теракт в парке Лахора — тогда, по словам боевиков, их целью были христиане. В результате взрыва смертника погибли почти 70 человек.