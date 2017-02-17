Путин выразил соболезнования властям Пакистана после теракта в мечети

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну и премьер-министру республики Мухаммаду Навазу Шарифу в связи с терактом в мечети. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает сайт Кремля.

«Это варварское преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — говорится в телеграмме российского лидера.

Материалы по теме Взрыв, которого не было Что стоит за успешной операцией ФСБ по предотвращению теракта в Москве

Он также подтвердил готовность Москвы к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества с пакистанскими партнерами «как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий».

Кроме того, президент пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Накануне в пакистанском городе Сехван-Шариф произошел теракт. Во время вечерней молитвы в главном зале в храме Лал Шахбаз террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 75 человек, десятки получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

День спустя пакистанские военные провели ряд масштабных контртеррористических операций по всей стране.