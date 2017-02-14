Чеченские диверсанты ИГ получили сроки за подготовку терактов в Москве

Московской окружной военный суд вынес приговор троим уроженцам Чечни за подготовку терактов в Москве в 2015 году. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Аслан Байсултанов получил 14 лет строгого режима, Эльман Ашаев — 12 лет. Этим осужденным еще предстоит выплатить штраф в 400 и 350 тысяч рублей соответственно. Третий фигурант дела Мохмад Межидов был приговорен к трем годам колонии общего режима.

По данным следствия, Байсултанов и Ашаев вступили в подразделение террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). В материалах дела указано, что в феврале 2013 года они приехали в Сирию, где участвовали в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны.

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В конце того же года диверсанты вернулись в Россию, приобрели оружие и боеприпасы. Они изготовили взрывчатку массой 4,9 килограмма и доставили ее в Москву, где планировали совершить теракт.

Как сообщает телеканал «360», сыщики ФСБ установили, что заказчиком готовившегося теракта был один из участников ИГ —Шамиль Чергизов. Он был уничтожен во время спецоперации в Чечне в 2015 году.

12 октября 2015 года ФСБ России сообщила о поимке Байсултанова, Ашаева и Межидова. Спецоперация проводилась накануне в квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке. Взрывчатку террористы хранили в стиральной машине. По данным спецслужб, теракт планировалось провести в общественном транспорте.