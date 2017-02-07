Для обвиняемых в подготовке терактов в Москве потребовали до 15 лет колонии

Гособвинение попросило приговорить к лишению свободы на срок от пяти до 15 лет трех уроженцев Чечни, обвиняемых в подготовке теракта в Москве в 2015 году и участии в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 7 февраля, пресс-секретарь Московского окружного военного суда (МОВС) Ирина Жирнова сообщила ТАСС.

«Для Аслана Байсултанова прокуратура требует наказания в виде 15 лет заключения. Для других подсудимых — Межидова и Ашаева — гособвинитель попросил 15 и пять лет лишения свободы», — сказала Жирнова.

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12 октября 2015 года ФСБ России опубликовала видеозапись спецоперации по задержанию лиц, подозреваемых в подготовке террористического акта в Москве, — Аслана Байсултанова, Эльмара Ашаева, Мохмада Межидова.

На видео видно, что изъятое спецслужбами взрывчатое вещество хранилось в стиральной машине. Предметы, которые, предположительно, являются частями самодельного взрывного устройства, были обнаружены в ванной комнате. Мощность взрывчатки равна примерно пяти килограммам в тротиловом эквиваленте, теракт планировалось провести в общественном транспорте.

Спецоперация проводилась 11 октября 2015 года в квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке. Жители дома были эвакуированы на время проведения оперативных и следственных действий.