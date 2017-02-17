Пакистанские военные провели акцию возмездия после теракта в Сехван-Шарифе

Пакистанские военные провели ряд масштабных контртеррористических операций по всей стране. Рейды стали ответом на теракт, произошедший 16 февраля в городе Сехван-Шариф в провинции Синд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные полицейские источники.

В результате атаки спецназа в городе Карачи были убиты 11 подозреваемых в терроризме. В ходе другой операции военные подверглись обстрелу со стороны боевиков и ответным огнем уничтожили семерых из них.

Представители службы безопасности Пакистана сообщили, что всего в разных регионах страны были уничтожены 39 террористов, 47 — задержаны.

16 февраля в пакистанском городе Сехван-Шариф произошел теракт. Во время вечерней молитвы в главном зале в храме Лал Шахбаз террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 75 человек, десятки получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Тремя днями ранее в результате теракта в пакистанском Лахоре погибли 10 человек.