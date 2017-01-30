Пять человек погибли в результате стрельбы в канадской мечети

В Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Reuters.

Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы около 20:00 (04:00 мск понедельника, 30 января). В это время, по информации агенства, в здании находились около 40 верующих.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении, передает Huffington Post Québec.

Исламский культурный центр в Квебеке называют «большой мечетью» города, отмечает РИА Новости.