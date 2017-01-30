Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Пять человек погибли в результате стрельбы в канадской мечети

Перейти в «Мою Ленту»

В Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Reuters.

Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы около 20:00 (04:00 мск понедельника, 30 января). В это время, по информации агенства, в здании находились около 40 верующих.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении, передает Huffington Post Québec.

Исламский культурный центр в Квебеке называют «большой мечетью» города, отмечает РИА Новости.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fusillade dans une mosquée de Sainte-Foy à Québec
Последние новости
Грузия и Россия допустили возврат к диалогу о восстановлении дипотношений
Пять человек погибли в результате стрельбы в канадской мечети
В Москве совершена попытка рейдерского захвата гаражно-строительного комплекса
Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать третью мировую войну
Кадыров сообщил о ликвидации руководимых вербовщиком ИГ боевиков
Полки с одеждой насмерть раздавили семью в Аликанте
Канада предоставит мигрантам временное убежище в связи с указом Трампа
Другие материалы рубрики
00:03 Сегодня

Господин, неприятный во всех отношениях

Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
03:57 Сегодня

Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать третью мировую войну

06:02 29 января 2017

Сыновья принцессы Дианы определили место для ее статуи

01:05 Сегодня

Трамп назвал условие отмены ограничений против мигрантов

00:20 26 января 2017
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент всея османов

Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
02:46 Сегодня

Канада предоставит мигрантам временное убежище в связи с указом Трампа

22:38 29 января 2017

Прокуроры 16 штатов осудили указ Трампа об ужесточении миграционной политики

04:04 29 января 2017

Президент США счел эффективным указ об ужесточении иммиграционной политики

00:27 21 января 2017
Акция протеста во время инаугурации Дональда Трампа

Президент расколотой нации

В каких условиях в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
23:17 29 января 2017

На праймериз французских социалистов победил Бенуа Амон

18:02 29 января 2017

Минобороны раскрыло детали российского проекта конституции для Сирии

22:00 28 января 2017

Олланд призвал Европу дать ответ похвалившему Brexit Трампу

Россия
«Это подростковая среда»
Как жестокость стала нормой для российских детей
«Забрать ребенка надо, но в интересах семьи лучше оставить»
Кто, за что и на каких основаниях может разлучить детей и родителей
«Исчез кефир, зато всегда есть водка»
Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
В Москве совершена попытка рейдерского захвата гаражно-строительного комплекса
В Совфеде предложили Литве вернуть России Вильнюсский край
Задержан подозреваемый в убийстве подростка в московском торговом центре
Двое мужчин погибли при попытке забраться на платформу в Мытищах
Все материалы
Мир
Господин, неприятный во всех отношениях
Победа Трампа заставила нервничать и Северную Корею, и Южную
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
Трамп назвал условие отмены ограничений против мигрантов
Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать третью мировую войну
Пять человек погибли в результате стрельбы в канадской мечети
Канада предоставит мигрантам временное убежище в связи с указом Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Бьют? АТО!
Почему украинские силовики боятся носить камуфляж на гражданке
В Донбассе за сутки погибли 20 украинских военных
Валерий БолотовПервый ушел
Чем запомнился Валерий Болотов — один из лидеров ополчения Донбасса
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
Грузия и Россия допустили возврат к диалогу о восстановлении дипотношений
В ДНР сообщили об обстреле «Правым сектором» отступающих бойцов ВСУ
Адвокат Януковича назвал условия для его возвращения на Украину
Все материалы
Финансы
«Проблема не в микрозаймах, а в нищете»
Финансовый омбудсмен Павел Медведев о борьбе богатых и бедных россиян с долгами
Арена недеяния
Ралли вице-премьеров: чего ждут руководители правительства
Disgraced financier Bernard Madoff is escorted by police and photographed by the media as he departs U.S. Federal Court after a hearing in New York, January 5, 2009Неугомонный Берни
Как самый крупный мошенник в истории Уолл-стрит живет и зарабатывает за решеткой
Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов
Долг Белоруссии за российский газ превысил полмиллиарда долларов
Инвесторы рассказали о возвращении России на радары
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Все материалы
Бизнес
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
СМИ узнали об уходе президента «Росгосстраха» из компании
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
Капитализация Microsoft выросла до 17-летнего максимума
«Газпром» установил очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье
Все материалы
Силовые структуры
В очереди за льготами на Ил-96
Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику
Пытательный срок
Как в реабцентре пленников молитвами и побоями избавляли от пагубных пристрастий
Леденящие подробности
Вытащивший женщину из реки сотрудник ДПС и другие неожиданные спасатели
Британия впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море
Кадыров сообщил о ликвидации руководимых вербовщиком ИГ боевиков
Бронеавтомобили «Водник» заметили в Сирии
Силовики проверили найденную в порту Севастополя самодельную бомбу
Все материалы
Наука и техника
Кислота наступает
Объяснено глубинное влияние ЛСД на мозг человека
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Раскрыта тайна ледяной капли
Кукуруза довела хомяков до каннибализма
Утонченная резня
Девять неожиданных способов применения бензопилы
Рогозин сообщил о подмене документов при производстве двигателей для «Протона-М»
Мумиям из Эрмитажа впервые сделали томографию
Все материалы
Спорт
Евгения МедведеваЧешский драгметалл для Медведевой и Ко
Для кого прошедший чемпионат Европы по фигурному катанию стал звездным часом
Вратарь отбил два пенальти за 30 секунд во время матча Кубка Англии
Макгрегор предсказал миллиардный доход от его поединка с Мэйуэзером
Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу
Голкипер забросил шайбу с противоположного конца площадки в Матче всех звезд НХЛ
«Динамо» из Краснодара бойкотировало матч чемпионата России по волейболу
Иван Скобрев «Если будет выбор между хоккеем и коньками, я выберу первое»
Конькобежец Скобрев — о работе в хоккейном «Динамо» и счастье
Все материалы
Культура
Телу время
Женский эротизм глазами 17 фотохудожниц
Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» «Актерская профессия — она ни про что»
Директор театра на Таганке о маньяке-цирюльнике Суини Тодде
«Созданные для любви губы и непроницаемые глаза»
История главных ароматов XX века
Режиссер номинированного на «Оскар» фильма попал под действие указа Трампа
Рианна обозвала Трампа аморальной свиньей
Кто боится Эдварда Олби?
Страх смерти и ненависть к себе в спектакле «Все кончено»
Голова Ноггано
Новая музыка: Брайан Ино, The Flaming Lips, The xx и прочие
Все материалы
Интернет и СМИ
Мем на миллион
Как смешные картинки из интернета торгуются на бирже и становятся новой валютой
Спасись и сохранись
Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Вестник иллюминатов
Как британский журнал посылал миру тайные знаки Ротшильдов
В сети восхитились задорно поющим цыганом с сотнями клипов
Трамп отругал The New York Times и The Washington Post
В сети поразились стойкости Горбачева после двух бутылок водки
Страница «Мифы и факты о беженцах» исчезла с сайта Госдепа США
Все материалы
Ценности
Янек Делешкевич«Мы позволяем клиенту самовыражаться»
Янек Делешкевич: часовщик, джазмен и покровитель искусств
Chanel представил высокую ювелирную коллекцию
Бэкстедж показа Zuhair Murad на Paris Fashion Week сезона весна-лето 2017Прозрачные и призрачные
Вся правда о парижской неделе Haute Couture
Chopard сделал украшения-трансформеры из бриллиантов
Журнал GQ подправил Трампу лицо и ушил костюм
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
H&M посвятила коллекцию балеринам и боксерам
Все материалы
Путешествия
Стоповер в подарок
Как за одно путешествие увидеть в два раза больше
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
Байкальские каникулы
«Открываем Россию»: Почему всем непременно нужно побывать в Бурятии
На Монблане нашли тело российского горнолыжника
Россиян освободят от необходимости заранее получать визу в ОАЭ
В Малайзии нашли затонувшее судно и выживших туристов
Чудеса в объективе
Лучшие фотографии дикой природы по версии Outdoor Photographer of the Year
Все материалы
Из жизни
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
Помесь шипу с мальтипу
10 новых дизайнерских пород собак и причины их популярности
Бой за килограммы
Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Полки с одеждой насмерть раздавили семью в Аликанте
Переехавший в трейлер из страха перед землетрясениями итальянец умер от инфаркта
Прыжок парашютиста с крыши томской высотки попал на видео
На родео в Новой Зеландии животных заменят людьми в овечьих шкурах
Все материалы
5 хэтчбеков с внедорожными амбициями
«Фиеста», «Жук» и другие машины, которые хотят выглядеть внедорожниками
Семиместной «Шкоде» добавили спортивности
Тест внедорожника по цене квартиры
Длительный тест Mercedes-Benz GLS: знакомство и первые впечатления
«Веста» вошла в сотню самых продаваемых моделей Европы
5 прозрачных машин
Автомобили, которые не испортят хороший вид из окна
Ford добавит «старым» машинам современные опции
Самые продаваемые кроссоверы в мире
«Топ-25» самых популярных вседорожников 2016 года
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы